Президент Європарламенту обіцяє підтримку новій угоді з Україною

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК обіцяє політичну підтримку угоді про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Європарламенту заявив сьогодні журналістам в Брюсселі на спільному брифінгу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Ми на рівні Європарламенту підтримаємо це» , - сказав він.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що саміт Україна-ЄС 4 грудня буде успішним для України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні Україна працює з Європарламентом та Єврокомісією над реалізацією дорожньої карти Україна-ЄС, першим пунктом якої є проведення саміту 4 грудня в Києві.

«Для нас дуже знаковим є проведення саміту. Ми домовились з головою Єврокомісії та головою Європарламенту спільними зусиллями підійти до якісного спільного документа», - сказав Президент України.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що дуже важливим є питання закріплення демократичних перетворень в Україні, втілення політики економічних реформ, а також розвиток продуктивних відносин з європейськими партнерами.