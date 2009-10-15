Депутати ВР та Європарламенту зустрінуться в Києві

Київ. 15 жовтня. УНІАН. У рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Королівства Бельгія 15 жовтня відбулася зустріч міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА з керівником делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Павлом КОВАЛЕМ.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Міністерства закордонних справ України, під час бесіди обговорені перспективи зміцнення міжпарламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

У цьому контексті сторони обмінялися думками щодо змістовного наповнення чергового засідання комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, запланованого на 26-27 жовтня ц.р. в Києві.

Було обговорено також шляхи реалізації ініціативи Комітету Європейського парламенту щодо створення парламентської асамблеї ЄС – Східноєвропейські партнери.

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив сподівання на ефективність проведення майбутнього саміту Україна-ЄС, запланованого на 4 грудня 2009 р. в Києві.