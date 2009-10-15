Єхануров обговорив з представниками ЄС реаліазцію ініціативи для Криму

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Перший заступник глави Секретаріату Президента України Юрій ЄХАНУРОВ обговорив з представниками Євросоюзу стан реалізації ініціативи ЄС зі співробітництва в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, у зустрічі взяли участь директор департаменту Східної Європи, Південного Кавказу і Центральної Азії Європейської комісії Гуннар ВІГАНД і глави представництв країн-членів ЄС, які беруть участь у спільній ініціативі ЄС зі співробітництва в Криму (ФРН, Литва, Швеція, Велика Британія, Естонія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Чехія, Угорщина та Фінляндія), а також голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе ТЕЙШЕЙРА та координатор Спільної ініціативи ЄС зі співробітництва в АРК Енцо ДАМІАНІ.

Сторони обговорили широке коло питань взаємодії України з Європейським Союзом, зокрема щодо стану реалізації спільної ініціативи ЄС зі співробітництва в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі. Зазначена ініціатива започаткована Єврокомісією і низкою країн ЄС, спрямована на покращення соціально-економічної ситуації на півострові і передбачає розроблення та втілення конкретних програм допомоги, які реалізовуватимуться у співпраці з місцевою владою.

Під час зустрічі розглядалися питання перспективи активізації торговельно-економічних відносин, розвитку соціальної та туристичної інфраструктури, туризму, залучення прямих іноземних інвестицій.

Сторони також торкнулися теми розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку транспортного сполучення, охорони довкілля, енергозбереження та питної води на півострові.

Ю.ЄХАНУРОВ позитивно оцінив результати зустрічі. Він зокрема відзначив, що в Україні немає проблеми цілісності держави, є питання соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя, вирішення яких стане реальним кроком до стабілізації суспільно-політичної ситуації на півострові.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження робочих контактів у контексті реалізації згаданої ініціативи Євросоюзу.