Антверпен. 15 жовтня. УНІАН. Єврокомісія може надати Україні 700 млн. євро макрофінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні українським журналістам в Антверпені міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Важливою є заява Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, зроблена ним сьогодні, що країни ЄС на саміт (саміт Україна-ЄС 4 грудня у Києві - УНІАН) приїдуть, якщо Україна виконає свої зобов’язання, з унікальним по розміру пакетом макропідтримки в 700 млн. євро», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що з них 300 млн. євро можуть бути надані у вигляді гранту.