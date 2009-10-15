Порошенко вірить, що Бельгія підтримає Україну на шляху в ЄС

Антверпен. 15 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО впевнений, що Бельгія буде активно підтримувати інтеграцію України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам під час перебування в Антверпені.

Коментуючи перші зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Бельгії, П.ПОРОШЕНКО зауважив, що в нього склалось враження, що «бельгійців – наших товаришів, наших друзів – перефарбували у євроскептиків (щодо інтеграції України до ЄС – УНІАН) всередині України».

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що практично усі керівники країни, починаючи від посла і закінчуючи Королем Бельгії, заявляють про підтримку європейської перспективи України.

«Безумовно, основна частина переговорів буде перенесена на завтра. Завтра, під час моїх особистих переговорів з міністром закордонних справ Бельгії і під час переговорів Президента України з прем’єр-міністром Бельгії, ми будемо втілювати своє ключове завдання – збільшувати і цементувати кількість своїх прихильників, друзів у Європі. Я переконаний, що за підсумками цього візиту за усіма підставами ми можемо занести Бельгію до списку своїх друзів», - наголосив міністр закордонних справ України.