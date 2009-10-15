Порошенко хоче до кінця року домовитися з ЄС про політчастину угоди

Антверпен. 15 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що до саміту Україна-ЄС сторони хочуть завершити переговори щодо політичної частини нової угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні українським журналістам в Антверпені.

«Ми спробуємо завершити до грудня ключову політичну частину», - сказав він.

Міністр також зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО отримав від президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ запевнення в намірі працювати над завершенням політичної частини угоди до кінця року.

Разом з тим П.ПОРОШЕНКО уникнув відповіді на запитання щодо того, які саме аспекти політичної частини угоди ще не погоджені.

При цьому він наголосив на намірі змінити підходи до висвітлення переговорного процесу, в тому числі в пресі.

«Я хотів би змінити стиль, коли у нас піаряться наміри, а не результат», - сказав український міністр.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ і послами України в іноземних державах заявив, що розраховує на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця року, визначивши це завданням номер один для української дипломатії.

При цьому Президент зазначив, що підписання угоди про створення ЗВТ з ЄС може статися через декілька місяців після підписання Угоди про асоціацію.

4 грудня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.