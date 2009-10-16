Ющенко просить парламент Бельгії визнати Голодомор геноцидом

Київ. 16 жовтня, УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент Бельгії ухвалити рішення щодо визнання Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося вчора у Брюсселі під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з головою Сенату Арманом Де ДЕККЕРОМ та головою Палати Представників Парламенту Бельгії Патріком ДЮВАЛЕМ.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, В.ЮЩЕНКО “роз’яснив позицію нашої держави щодо міжнародного визнання Голодомору 1932-33 рр. в Україні геноцидом українського народу і закликав Бельгійський парламент ухвалити власне рішення щодо цього питання”.

Також у ході зустрічі було обговорено європейські та євроатлантичні прагнення України та їх підтримку з боку бельгійського парламенту. Йшлося і про можливості розширення міжпарламентської співпраці між Україною і Бельгією та тенденції розвитку сучасного європейського парламентаризму, зокрема функціонування двопалатних парламентів.

З української сторони було наголошено на необхідності закріплення у заключному тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС чітко визначених перспектив членства нашої країни в Євросоюзі та умов повного скасування візового режиму між Україною та ЄС.