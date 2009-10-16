Україна зацікавлена в бельгійських інвестиціях

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна зацікавлена у притоку бельгійських інвестицій.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це він сказав в рамках офіційного візиту до Королівства Бельгія під час зустрічі з представниками Федерації підприємств Бельгії.

Президент наголосив, що Україна є надзвичайно потужним ринком з великими потенційними можливостями. «Найбільш потужний ринок, який буде знати Європа у найближчі 10 років, – це український ринок», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, запросивши бельгійських підприємців скористатися цим потенціалом.

Зокрема, Президент зазначив, що зараз рівень бельгійських інвестицій в сумі 44 млн. доларів є недостатнім і відтак умови для активізації їх залучення в Україну були предметом переговорів з керівництвом Бельгії в рамках офіційного візиту.

Президент також наголосив на тому, що Україна прагне створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. «Наша мета сьогодні – створити високу макроекономічну культуру, яка була б базовою для співпраці з інвесторами», - запевнив В.ЮЩЕНКО. За його словами, останні чотири роки стали найуспішнішими в українській економічній історії, що засвідчило, зокрема, зростання обсягів іноземних інвестицій до 38 млрд. доларів.

Найбільш перспективними галузями співпраці українського та бельгійського бізнесу Президент назвав сферу високих технологій, високотехнологічну промисловість, зокрема, авіабудування та суміжні з ним виробництва, сільське господарство та створення інфраструктури зберігання аграрної продукції, логістичні проекти тощо.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що розвитку двосторонніх економічних відносин сприятиме економічна місія Кронпринца Філіпа, запланована на 2010 рік.