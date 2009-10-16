Литвин відвідає Великобританію і Ірландію

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 19-20 жовтня відвідає з офіційним візитом Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, програмою візиту передбачені зустрічі голови Верховної Ради України з лордом-спікером Палати лордів баронесою Хелен ХАЙМАН, спікером Палати громад Джоном БЕРКОУ, Державним міністром з питань Європи Крісом БРАЙНТОМ.

Також відбудуться зустрічі В.ЛИТВИНА з членами Комітету у закордонних справах на чолі з головою Комітету Майком ГЕЙТСОМ, членами Багатопартійної парламентської групи у зв’язках з Україною на чолі з головою групи Джоном ГРОГАНОМ та з депутатами Парламентського комітету лордів з питань ЄС.

В.ЛИТВИН також виступить із промовою під час засідання «круглого столу» на тему: «Значення виборів Президента України», який відбудеться у Королівському інституті міжнародних справ за участю представників політологічних кіл, органів влади та дипломатичного корпусу Великої Британії, візьме участь у засіданні Корпорації Лондона та засіданні Вестмінстерської фундації підтримки демократії.