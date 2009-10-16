Ющенко з дружиною поклали квіти Невідомому солдату в Брюсселі

Київ. 16 жовтня. УНІАН. У рамках офіційного візиту до Королівства Бельгія Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, у церемонії також взяли участь члени української офіційної делегації.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

*** Монумент Невідомого солдата у Брюсселі є частиною монумента «Колона конгресу». Колона, увінчана статуєю короля Леопольда I, була зведена 26 вересня 1859 р. на честь прийняття конституції Бельгії у 1831 році. 11 листопада 1922 року, за прикладом сусідніх країн, Бельгія увічнила пам`ять жертв бойових дій в роки Першої світової війни. Перед Колоною конгресу між двома левами, які символізують незалежність Бельгії та її відданість свободі, було перепоховано останки Невідомого солдата та запалено Вічний вогонь. Після Другої світової війни цей пам`ятник набув символічного значення і став уособлювати монумент усім жертвам конфліктів і військових місій з підтримання миру.