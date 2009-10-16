Глави МЗС України та Бельгії поговорили про розвиток відносин

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ України та Бельгії Петро ПОРОШЕНКО та Ів ЛЕТЕРМ обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та перспективи подальшої розбудови українсько-бельгійських відносин у політичній, торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустріч керівників зовнішньополітичних відомств двох країн відбулася сьогодні у Брюсселі.

Сторони висловили задоволення станом реалізації положень Дорожньої карти відносин між Україною та Бельгією на 2009-2010 роки, підписаної у листопаді 2008 року.

Серед тематики переговорів міністрів були також питання підтримки Бельгією політики європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окрему увагу було приділено пріоритетам співробітництва між Україною та ЄС у контексті Головування Бельгії в ЄС у другому півріччі 2010 року, а також подальшій лібералізації візового режиму для громадян України. Крім того, відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних питань, які становлять обопільний інтерес, зокрема питань безпекової та регіональної проблематики.

Міністр закордонних справ України запросив свого бельгійського колегу відвідати Україну у зручний для нього час.