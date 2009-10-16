Бельгія виступає за подальшу лібералізацію візового режму з Україною

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Бельгія виступає за подальшу лібералізацію візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр закордонних справ Бельгії Ів ЛЕТЕРМ після зустрічі зі своїм українським колегою Петром ПОРОШЕНКОМ.

«Ми хочемо, щоб більше українців приїздили до Бельгії і більше бельгійців – до України», - сказав він. «І в цьому контексті подальші кроки зі спрощення візового режиму є дуже важливими», - додав глава МЗС Бельгії.

В свою чергу міністр закордонних справ України П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що сьогодні в ході зустрічі зі своїм бельгійським колегою вони обговорили низку питань, в тому числі питання євроатлантичної інтеграції України. П.ПОРОШЕНКО переконаний, що сьогодні можна констатувати, що Бельгію можна зарахувати до «складу єврооптимістів» відносно євроатлантичних перспектив України. Також, за словами П.ПОРОШЕНКА, йшлося про оптимізацію візового режиму між Україною та Європейським Союзом. П.ПОРОШЕНКО повідомив, що попросив свого бельгійського колегу активізувати переговори щодо запровадження безвізового режиму, а також – як перший крок переговорів щодо безвізового режиму – щодо розширення категорії українських громадян, яким віза видається безкоштовно.

Крім того, сторони обговорили питання головування Бельгії в Європейському Союзі у першому кварталі наступного року. В тому числі йшлося і про березневий саміт Україна-ЄС, який відбуватиметься в рамках цього головування.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. Водночас, за інформацією МЗС України, Бельгія на сьогодні є однією з країн-членів ЄС, які найчастіше відмовляють українським громадянам у наданні віз.