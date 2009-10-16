Україна хоче підтримки Бельгії на шляху до ЄС та НАТО

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на допомогу Бельгії в питанні євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спільної заяви для преси з прем’єр-міністром Бельгії Германом Ван РОМПЕЄМ.

«Особливі надії ми покладаємо на наші українсько-бельгійські відносини в контексті нашої європейської, євроатлантичної інтеграції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що проведені переговори з керівництвом Бельгії дають підстави дивитись оптимістично на перспективи України в її євроатлантичній інтеграції.

Також Президент вкотре наголосив, що для України є дуже важливим провести грудневий саміт Україна-ЄС на високому рівні і ухвалити на ньому знакові документи.