Україна та Бельгія хочуть поглиблювати економічну співпрацю

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Бельгії Герман ван РОМПЕЙ наголошують на важливості поглиблення економічної співпраці між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні в Брюсселі після двосторонньої зустрічі.

«Тільки в результаті посиленої концентрації та постійної кооперації наші країни зможуть повною мірою скористатися першими ознаками виходу з кризи. Саме тому ми підтвердили сьогодні нашу позитивну співпрацю», - сказав прем’єр Бельгії.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО висловив задоволення рівнем двосторонніх відносин України та Бельгії. Він підкреслив, що у відносинах між країнами немає проблемних питань, що дозволяє говорити про перспективи на майбутнє.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час двосторонніх переговорів вони обговорили багато економічних проектів. Серед іншого, глава держави назвав реалізацію проекту з відновлення судноплавства по Дніпру, участь бельгійський фахівців у розбудові Одеського морського порту.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що бельгійський бізнес і надалі йтиме в Україну, вкладаючи інвестиції.

Президент зауважив, що український ринок є одним з найперспективніших на території Європи. «Я глибоко переконаний, що в наступні 10 років буде розвиватися наймодерніший ринок Європи – ринок України», - сказав Президент.

Також під час зустрічі В.ЮЩЕНКО підтвердив Г. ван РОМПЕЮ зацікавленість в ефективному виконанні Дорожньої карти українсько-бельгійських відносин на 2009-2010 рр. та продовженні практики такого механізму співпраці, повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

Крім того, В.ЮЩЕНКО запропонував запланувати провести не пізніше травня 2010 року у Брюсселі друге засідання українсько-бельгійської міжурядової змішаної комісії з торгово-економічного та фінансового співробітництва.

Також у темі розвитку торговельно-економічної співпраці було обговорено практичні кроки з підготовки економічної місії в Україну Кронпринца Філіпа у 2010 році. Президент зазначив, що прикметним є збіг цього візиту з часом головування Бельгії в ЄС та запевнив, що Україна надає йому особливого значення.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання на активізацію інвестиційної співпраці з бельгійськими діловими колами, в тому числі в реалізації інфраструктурних проектів у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Окремим блоком питань, що були обговорені під час зустрічі, стали політика європейської та євроатлантичної інтеграції України та її підтримка з боку Бельгії, особливо з урахуванням бельгійського головування в ЄС у другій половині 2010 року.