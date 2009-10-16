Порошенко обговорив з Пібалгсом співпрацю в енергетиці

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з комісаром Європейської комісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері енергетики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, їхня зустріч відбулась сьогодні у Брюсселі.

Зокрема, сторони обговорили зокрема виконання Брюссельської декларації від 23 березня 2009 р. щодо стану реалізації заходів з модернізації газотранспортної системи України.

Також співрозмовники обговорили питання реформування енергетичного сектору України та інтеграції енергетичних ринків сторін. У цьому контексті сторони привітали завершення 7 жовтня 2009 р. переговорів ЄК з Україною щодо набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО та А.ПІБАЛГС розглянули питання підготовки щорічного звіту стосовно виконання двостороннього Меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері у 2009 році, який буде представлено на грудневому саміті Україна-ЄС у Києві.

Сторони також обмінялися думками щодо шляхів подальшої реалізації проекту “Одеса-Броди-Плоцьк”.