Писяючого хлопчика в Брюсселі одягнули у вишиванку
16:04, 16 жовтня 2009Новини ЄС
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Ющенко подякував мера
Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував меру Брюсселя за те, що під час візиту української офіційної делегації до Бельгії символ Брюсселя - всесвітньо відому скульптуру «Manneken Pis» («Пісяючий хлопчик») - було одягнуто в українську вишиванку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час заяви для преси у Брюсселі.
«Сьогодні брюссельський хлопчик одягнув український козацький костюм», - сказав Президент. За його словами, це є свідченням особливого ставлення бельгійців до України. «Ми високо цінуємо цей ваш крок», - сказав він.
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