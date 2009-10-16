Рада Європи підтримує громадське обговорення проекту нового КПК України

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСОН підтримує рішення Кабінету міністрів України щодо винесення проекту Кримінально-процесуального кодексу на громадське обговорення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Як зазначив А.ПЕТЕРСОН, прийняття кодексу є вкрай необхідним для реформування системи кримінальної юстиції та покращення ситуації з правами людини в процесі досудового слідства та кримінального судочинства. А.ПЕТЕРСОН зазначив, що Рада Європи готова і в подальшому підтримувати прийняття нового КПК. Ця важлива реформа має бути впроваджена якомога швидше.

Прийняття нового КПК входить до переліку взятих Україною зобов’язань перед Радою Європи. Рада Європи підтримувала розробку проекту кодексу та здійснила його експертизу. Експерти позитивно оцінили текст проекту КПК, повідомили УНІАН у прес-службі РЄ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня ц. р. уряд схвалив проект нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК) та пропонує провести його громадське обговорення перед поданням на розгляд до Верховної Ради.

Як повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, робота над новим Кримінально-процесуальним кодексом тривала близько 2,5 років. “В Україні ще в 2001 році був прийняти новий Кримінальний кодекс, а ось сфера таких правовідносин, як процесуальні правила проведення переслідування особи, залишилася наймеш реформованою», - сказав М.ОНІЩУК. Міністр наголосив, що новий КПК пройшов експертизу в Раді Європи та отримав позитивні висновки.

Міністр повідомив, що проект закону буде розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції. «З точки зору захисту прав й свобод людини, гарантії їх захисту – це другий документ після Конституції. Ось чому, власне, нам необхідна виваженість, зваженість, поступовість», - зазначив М.ОНІЩУК.