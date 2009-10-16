ЄБРР і KFW придбали 30% Мегабанку

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і німецький державний банк розвитку KFW Entwicklungsbank придбали 30% ПАТ «Мегабанк» (м. Харків): по 15% акцій кожен.

Про це УНІАН повідомив голова Наглядової ради «Мегабанку» Віктор СУББОТІН.

«За результатами додаткової емісії статутний капітал банку збільшений на 150 млн. грн. - до 500 млн. грн. Гроші вже зайшли в банк, і результати емісії затверджені сьогодні», - сказав В.СУББОТІН.

За його словами, структура українських акціонерів в банку не змінилася, проте їх загальна частка скоротилася на 30%.

Як повідомляє прес-служба банку, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мегабанк», які відбулися 16 жовтня 2009 р., ухвалили рішення про затвердження результатів і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «Мегабанк» на 150 млн. грн. Також на зборах було ухвалене рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «Мегабанк» шляхом його викладення в новій редакції.

Як повідомлялося, акціонери ”Мегабанку” 21 серпня ц.р. ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії в період з 18 вересня ц.р. по 14 жовтня включно.

ЄБРР і KFW у серпні ц.р. заявили про намір придбати по 15% акцій ”Мегабанку”. Придбання акцій було заявлене в рамках надання ЄБРР і KFW українському банку пакету фінансування на загальну суму до 28,9 млн. євро.

Програма фінансування передбачає також довгостроковий кредит ЄБРР, еквівалентний 10,4 млн. євро, і субординований кредит KFW, еквівалентний 2,5 млн. євро. Кошти буде використано, зокрема, для кредитування місцевих позичальників після стабілізації ринку.

В рамках транзакції ЄБРР і KFW організовують програму технічної допомоги на суму до 0,9 млн. дол. США, яка допоможе поліпшити управління ризиками у ВАТ «Мегабанк».

Довідка УНІАН. ПАТ «Мегабанк» засноване у 1990 році в Харкові.

Станом на 1 жовтня 2009 року, чисті активи банку становили 2,966 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,420 млрд. грн.., капітал - 539 млрд. грн., прибуток поточного року – 1,377 млн. грн.

За даними Національного банку України, на 1 липня 2009 р. акціями ”Мегабанку” володіли: Віктор СУББОТІН, пряма участь – 4,2509%, опосередкована – 67,3878%; ЗАТ «М-Інвест», пряма участь – 38,9981%; Олена СУББОТІНА, пряма участь – 0,0001%, опосередкована – 68,2251%; ТОВ «Фондова компанія «Інвеста» - пряма участь – 24,9761%.