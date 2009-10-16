Польща хоче перспективи членства в ЄС для країн Східного партнерства

Варшава. 16 жовтня. УНІАН. Польща виступає за збереження перспективи членства в Європейському Союзі для країн-учасниць нової європейської програми «Східне партнерство», реалізація якої розпочалась у травні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник міністра закордонних справ Польщі, начальник відділу у МЗС у справі «Східного партнерства» Ярослав ДЖЄДЖІЦ сьогодні у Варшаві, виступаючи на конференції, присвяченій співпраці Польщі та Німеччині під час реалізації програми.

Він назвав збереження європерспективи «серйозним стимулом для реформ» у країнах-учасницях «Східного партнерства».

Водночас Я.ДЖЄДЖІЦ зазначив, що співпраця в рамках «Східного партнерства» не є початковим етапом євроінтеграції для країн-учасниць, а також не є альтернативою вступу до ЄС для тих держав-учасниць ініціативи, які хочуть євроінтегруватися.

За його словами, «Східне партнерство» має сприяти проведенню в державах реформ, які допоможуть краще підготуватися до інтеграції з Євросоюзом.

Я.ДЖЄДЖІЦУ підтримав представник МЗС Німеччини Ернст РАЙХЕЛЬ, який наголосив, що євроінтеграція вимагає значних реформ, проведення яких може полегшити реалізація проектів у рамках «Східного партнерства».

«Східне партнерство» не включає ні згоди, ні відмови від європейської інтеграцію», - сказав Е.РАЙХЕЛЬ, який в МЗС Німеччини очолює Департамент з питань Росії, України, Білорусі та Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Празі відбувся установчий саміт “Східного партнерства” – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

«Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили програму «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.