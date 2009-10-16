Польща за лібералізацію візового режиму зі східними партнерами

Варшава. 16 жовтня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі підтримує лібералізацію візового режиму з ЄС для країн-учасниць європейської програми «Східне партнерство» з перспективою повного скасування віз для громадян цих держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник міністра закордонних справ Польщі, начальник відділу у МЗС у справі «Східного партнерства» Ярослав ДЖЄДЖІЦ сьогодні у Варшаві, виступаючи на конференції, присвяченій співпраці Польщі та Німеччині під час реалізації програми.

Він також зазначив, що поляки підтримують політичну та економічну інтеграцію держав-учасниць «Східного партнерства» з Євросоюзом і готові ділитися власним євроінтеграційним досвідом, у тому числі стосовно проведення необхідних реформ.

За словами Я.ДЖЄДЖІЦЯ, Польща сподівається на підписання країнами-учасницями програми договорів про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі, що сприятиме активізації співробітництва між країнами Євросоюзу та цими державами.

Представник МЗС також зауважив, що Польща в перспективі планує добиватися збільшення бюджету цієї програми.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Празі відбувся установчий саміт “Східного партнерства” – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

«Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили програму «Східне партнерство», виділивши на її реалізацію у 2009-2013 рр. 600 млн. євро.