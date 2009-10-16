Ющенко завершив візит до Бельгії

2 дні у зустрічах з керівництвом країни

Київ. 16 жовтня, УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив офіційний візит до Бельгії та повертається до Києва. Як повідомляв УНІАН, у ході дводенного візиту відбулися, зокрема, зустрічі Президента України з королем Бельгії Альбертом II, прем`єр-міністром країни Германом ван РОМПЕЄМ, головою Сенату Арманом де ДЕККЕРОМ.

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