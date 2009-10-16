Солана привітав Порошенка з призначенням міністром

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Високий Представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової та політики Хав’єр СОЛАНА надіслав привітання на адресу міністра закордонних справ України Петра Порошенка з нагоди його призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, в листі відзначається, що відносини між Україною та ЄС суттєво поглибились впродовж останніх років, що підтверджується також переговорами щодо Угоди про асоціацію. „Це великий успіх, що став можливим завдяки зміцненню демократії в Україні”, - зазначається в листі. „У цьому контексті хотів би відзначити Вашу особисту роль у заснуванні Місії EUBAM в 2005 році, діяльність якої поглибила наші спільні зусилля заради врегулювання Придністровського конфлікту в Республіці Молдова”, - відзначає Х.СОЛАНА.

Високий Представник ЄС у привітанні зазначає, що нова угода між Україною та ЄС надасть нового поштовху подальшому поглибленню співпраці і зближенню у сфері зовнішньої та безпекової політики. У цьому контексті Х.СОЛАНА також сподівається на збільшення участі України в операціях ЄС з врегулювання криз.

“Бажаю Вам успіху на новій посаді і сподіваюcь на тісну співпрацю у подоланні міжнародних та регіональних викликів”, - сказано в листі Х.СОЛАНИ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ 9 жовтня цього року.