Меркель пропонує в комісари маловідомого швабського політика

Брюссель 26 жовтня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вирішила призначити на посаду комісара ЄС від своєї країни маловідомого політика з землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини Гунтера УТТІНГЕРА.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusiness”.

За даними видання, такий поворот подій став несподіванкою і для самого претендента, який в своїх коментарях зазначав, що “нереально отримати такий подарунок”, і водночас висловив переконання в необхідності “зробити стрибок за раз чи ніколи”.

“EUbusiness” звертає увагу на те, що ряд коментаторів не приховували насмішок у своїх коментарях щодо рішення А.МЕРКЕЛЬ, а Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ зв’язувався зі своїми німецькими друзями для того, щоб зрозуміти, як можна пояснити рішення німецького канцлера, тим більше, що окремі експерти вважають, що призначення маловідомого політика регіонального рівня на посаду комісара ЄС може свідчити про те, яку роль відводить німецький уряд Єврокомісії. Разом з тим, німецькі оглядачі більш схильні вважати, що призначенням Г.УТТІНГЕРА комісаром ЄС А.МЕРКЕЛЬ намагається подолати ряд внутрішньополітичних проблем.

Видання також звертає увагу на те, що у випадку призначення Г.УТТІНГЕРА комісаром ЄС, можуть постраждати перекладачі, що працюють з Європейською комісією, адже над цим політиком досить часто жартують через його дуже сильний швабський акцент. “Ми можемо робити все, що завгодно, крім того, щоб розмовляти нормальною німецькою”, - цитує видання слоган Баден-Вюртемберського регіону. і