ЄС 19 листопада може отримати Президента

Київ. 12 листопада. УНІАН. Європейський Союз проведе 19 листопада спеціальний самміт для обрання президента і міністра закордонних справ, сказав у середу прем`єр-міністр головуючої зараз в ЄС Швеції, передає Газета.Ru.

«Після проведення попереднього раунду консультацій з іншими главами держав і урядів шведський прем`єр-міністр Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ ухвалив рішення скликати спеціальний неформальний самміт 19 листопада», - йдеться в оприлюдненій Стокгольмом заяві.

Крім того, Ф.РАЙНФЕЛЬДТ заявив, що першим президентом ЄС майже обов’язково стане один з колишніх або чинних глав держав.

Створення посад президента і міністра закордонних справ ЄС передбачає остаточно ратифікований минулого тижня Лісабонський договір, покликаний поліпшити керівництво ЄС, який ризикував втратити керованість після вступу до нього нових країн. Головними фаворитами на посаду президента спостерігачі називають колишнього главу британського уряду Тони БЛЕРА, прем`єр-міністра Люксембурга Жан-Клода ЮНКЕРА і прем`єра Бельгії Хермана Ван РОМПЕЯ.