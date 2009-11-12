Литва може об`єднати енергосистеми з Польщею

Київ. 12 листопада. УНІАН. Литва тісно співробітничатиме з Польщею у справі реалізації об`єднання енергосистем двох країн, заявила в середу президент Литви Даля ГРІБАУСКАЙТЕ, яка відвідала Варшаву з одноденним робочим візитом.

Як передає РІА «Новости», під час зустрічі у Варшаві глави двох країн обговорили актуальні питання енергетики: хід будівництва лінії електропередач між Литвою і Польщею, а також проблеми безпеки енергопостачання до Європи.

«Литва готова до тісної співпраці з Польщею у реалізації проекту об`єднання енергосистем і прагнутиме до того, щоб він одержав фінансування Європейської комісії з коштів нової фінансової перспективи ЄС на 2013 рік», - наголосила Д.ГРІБАУСКАЙТЕ.

Президенти Литви і Польщі також домовилися, що під їх патронатом наступного року проходитимуть заходи, присвячені 600-річчю Грюнвальдської битви.

Як відомо, Грюнвальдська битва відбулася 15 липня 1410 р. і стала вирішальною битвою «Великої війни» 1409-1411 років між Польщею і Великим князівством Литовським, з одного боку, і Тевтонським орденом - з іншого. Битва закінчилася повною поразкою військ Тевтонського ордена.