Квасьнєвський бачить загрозу безпеці у новій газовій угоді з РФ

Варшава. 12 листопада. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ висловив занепокоєння можливим підписанням нового договору з Російською Федерацією про поставки газу до країни через можливу загрозу планам диверсифікації газових поставок.

Про це Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав в інтерв’ю телеканалу Polsat.

Глава Польської держави сказав, що обсяги газових поставок з РФ разом із внутрішнім видобутком Польщі на 100% забезпечать газові потреби країни, що ставить під сумнів економічну доцільність будівництва газопорту на Балтійському морі, завдяки якому поляки хотіли зменшити свою залежність від російських поставок.

„Якщо сьогодні будемо будувати систему поставок газу до Польщі в рамках якого газопорт по суті зайвий, то тиск на те, аби цього не робити, буде дуже сильний, особливо в складній економічній ситуації”, - сказав він.

„Це мене дуже непокоїть”, - додав він.

Л.КАЧИНСЬКИЙ наголосив на необхідності побудови газопорту „незалежно від економічних обгрунтувань”.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня польська PGNIG та Газпром домовилися продовжити міжурядовий контракт на 15 років до 2037 року та збільшити обсяги щорічних поставок із 8-9 до 10,27 млрд. кубометрів газу, починаючи з наступного року.

Домовленості можуть набути чинності після внесення відповідних змін в міжурядовий договір з 1993 року.

PGNIG переконує, що продовження контракту та збільшення обсягів поставок не загрожує планам диверсифікації, оскільки Польща до 2015 року збільшить щорічне споживання газу на третину до 18 млрд. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Польща стала єдиною країною із 27 держав Євросоюзу, котра після закінчення газового конфлікту України та Росії на початку цього року, продовжує недоотримувати близько 25% імпортного газу, який раніше поставляв швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго”.

Низка експертів вважають, що „Газпром” використав складну ситуацію поляків для того, аби добитися для себе низки важливих поступок у справах транзиту свого газу польською територією до Німеччини, а також „зламав” польські плани диверсифікації газових поставок.