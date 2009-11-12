Середня зарплата в Польщі зросла на 1,3%

Варшава. 12 листопада. УНІАН. Середня заробітна плата у Польщі у третьому кварталі становила приблизно 3,12 тис. злотих, або 1,12 тис. доларів (за поточним курсом 2,8 злотих за долар). Про це повідомляє Державний комітет статистики РП.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, порівняно з попереднім кварталом зарплата зросла на 1,3%, або трохи більш як 10 доларів.

Як повідомляв УНІАН, у другому кварталі середня зарплата в країні знизилася на 3% - до 3,08 тис. злотих.

Раніше експерти у зв`язку з економічною кризою прогнозували зменшення зарплат у Польщі.

У вересні середня зарплата в країні становила 3,28 тис. злотих.

Польський уряд має намір підвищити з 2010 року мінімальну заробітну плату до 1,32 тис. злотих з чинних на сьогодні 1,28 тис. злотих.

З 2009 року в Польщі року діють дві нові ставки прибуткового податку: 18% для тих, хто заробляє до 7,13 тис. злотих на місяць, і 32% - для тих, хто заробляє більше за цю суму.