Польські медики передали Рівненщині апарат для вентиляції легенів

Рівне. 12 листопада. УНІАН. Апарат для штучної вентиляції легенів, 14 тис. одноразових масок та тест-системи передали для Рівненської обласної дитячої лікарні медики з партнерського для регіону Варміно-Мазурського воєводства (Республіка Польща).

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста передача цих медичних засобів відбулася в цій лікарні за участю заступника голови облдержадміністрації Олега ТОРКУНОВА, керівників медичної галузі області та журналістів.

Фахівці зазначили, що апарат для штучної вентиляції легенів замінить застарілий аналог, який уже відпрацював тут понад 20 років і ремонту не підлягає. Апарат може працювати не лише від електромережі, але й упродовж шести годин від акумулятора. Цього часу, за словами лікарів, цілком достатньо, аби важко хвору дитину доставити з найвіддаленішого куточка Рівненщини до обласної лікарні.

Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Микола ХОРУЖИЙ повідомив, що його відділення потребує ще шість подібних апаратів. Адже ті, що є у наявності, переважно мають 20-річний термін експлуатації. За кордоном заміна подібної апаратури проходить через кожні три роки, зазначив він.