Україна підпише протокол 14-bis до Конвенції прав людини
15:00, 12 листопада 2009Новини ЄС
0 0
Президент уповноважив Перелигіна
Київ. 12 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив Постійного представника України при Раді Європи Євгена ПЕРЕЛИГІНА на підписання від імені України Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Про це йдеться у розпорядженні Президента на його офіційному сайті.
Протокол до конвенції має бути підписаний із заявою такого змісту: «Відповідно до статті 7 Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Україна застосовуватиме положення цього Протоколу на тимчасовій основі до набрання ним чинності».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter