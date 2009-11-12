Україна підпише протокол 14-bis до Конвенції прав людини

Київ. 12 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив Постійного представника України при Раді Європи Євгена ПЕРЕЛИГІНА на підписання від імені України Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це йдеться у розпорядженні Президента на його офіційному сайті.

Протокол до конвенції має бути підписаний із заявою такого змісту: «Відповідно до статті 7 Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Україна застосовуватиме положення цього Протоколу на тимчасовій основі до набрання ним чинності».