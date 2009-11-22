У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити рішення про запровадження безвізового режиму для громадян колишньої югославської республіки Македонія, Чорногорії та Сербії. Міністри також планують схвалити рамкове рішення щодо попередження негуманного поводження з людьми та оцінити процес запровадження спільного європейського режиму надання притулку.

Дата події: 30 листопада – 1 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 30 листопада 2009 року.