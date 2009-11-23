Україна та ЄС схвалили Порядок денний Асоціації

Київ. 23 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України вітає набуття чинності нового практичного інструменту відносин Україна-ЄС «Порядок денний асоціації Україна-ЄС» (ПДА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

За його словами, Порядок денний асоціації принципово відрізняється від Плану дій Україна-ЄС, що втратив чинність у березні 2009 року. На відміну від цього плану, реалізація ПДА здійснюватиметься на принципах спільної відповідальності за кінцевий результат.

«Практична реалізація Порядку денного асоціації вже сьогодні починає забезпечувати якісну зміну відносин між Україною та ЄС, їх перехід від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції», - сказав речник.

За його словами, реалізація Порядку денного асоціації дозволить Україні фактично розпочати виконання вже погоджених положень майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще до її укладення. Речник зазначив, що українська сторона закликає Європейський Союз невідкладно перейти до спільної реалізації завдань, окреслених у Порядку денному асоціації.

Порядок денний асоціації офіційно схвалено сторонами 20 листопада цього року шляхом обміну відповідними нотами.