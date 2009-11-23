У Брюсселі засідатиме Комітет співробітництва Україна-ЄС

Київ. 23 листопада. УНІАН. У четвер, 26 листопада, в Брюсселі відбудеться 12-те засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Валерій ДЖИГУН.

За його словами, під час засідання комітету буде обговорено питання двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у ключових сферах. Особливий наголос буде зроблено на питаннях торговельно-економічного та секторального співробітництва, а також співпраці у міграційно-візовій сфері.