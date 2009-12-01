Газпром відмовився переглядати контракт з E.On

Київ. 1 грудня. УНІАН. ВАТ ”Газпром” відмовилося переглядати довгострокові контракти на постачання палива з німецькою електроенергетичною компанією E.ON, повідомляє Reuters із посиланням на німецькі ЗМІ. Раніше повідомлялося, що E.ON розраховував купувати газ за нижчими цінами на оптовому ринку.

E.ON Ruhrgas, газовий підрозділ E.ON, хоче переглянути умови контрактів із ”Газпромом” через зниження попиту внаслідок спаду в світовій економіці.

Агентство нагадує, що ”Газпром” погодився на зміну довгострокового контракту на постачання газу Україні на прохання страждаючої від кризи країни. Зроблено це було, незважаючи на те, що поступка обійшлася Росії в 5 мільярдів доларів.

При цьому російський концерн відмовляється переглядати контракти з європейськими клієнтами.

Нагадаємо, Москва добровільно відмовилася брати штрафи з постраждалої від кризи України за зниження закупівель газу в 2009 році, дозволивши їй без додаткової плати зменшити закупівлі в 2010 році.

На контрактах із європейцями ”Газпром”, навпаки, зможе заробити мільярди доларів.

”Газпром” працює з клієнтами за довгостроковими контрактами із застосуванням принципу ”бери або плати” (take or pay), який дозволяє концерну штрафувати покупця в разі придбання газу в обсягах менших, ніж зафіксовано в контракті.