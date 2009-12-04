Київ. 4 грудня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна – ЄС, під час якого буде обговорено широкий спектр питань взаємодії нашої країни з Європейським Союзом у контексті перспектив повномасштабної інтеграції України до Євросоюзу.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, важливою рисою цьогорічного саміту є те, що це буде перший захід високого рівня за участю ЄС після набуття чинності Лісабонського договору (1 грудня).

Порядок денний саміту включатиме питання:

взаємодії України і ЄС у подоланні глобальних викликів, таких як світова фінансово-економічна криза, енергетична безпека, зміна клімату;

розвитку подій у Європейському Союзі та Україні;

переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

співробітництва у сфері спільної зовнішньої і безпекової політики, торговельно-економічна співпраця, включаючи переговори про створення зони вільної торгівлі.

На сьогодні найбільш актуальним питанням порядку денного відносин Україна – ЄС є опрацювання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на заміну чинної Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом.

За інформацією прес-служби МЗС, Євросоюз має зустрічі у форматі самітів лише з обмеженим колом країн-партнерів, серед яких провідні країни світу таки як США, Китай, Росія, Японія, Бразилія, Індія.

Європейський Союз на саміті Україна-ЄС представлятиме головуючий у ЄС прем’єр-міністр Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Українську делегацію очолює Президент Віктор ЮЩЕНКО.