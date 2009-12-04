У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

Київ. 4 грудня. УНІАН. У Києві розпочався саміт Україна – Європейський Союз».

Як передає кореспондент УНІАН, Євросоюз на саміті представляють головуючий у ЄС прем’єр-міністр Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Українську делегацію очолює Президент України Віктор ЮЩЕНКО. До її складу також входять члени Кабінету міністрів, посадовці МЗС та Міністерства економіки, посли України при ЄС та у Швеції.

За результатами саміту заплановане ухвалення таких документів: третій спільний звіт про прогрес у переговорах стосовно укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; четвертий спільний звіт про стан виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС при співробітництві в енергетичній сфері; спільна доповідь старших посадових осіб щодо прогресу у розвитку безвізового діалогу.

У ході саміту планується також підписання Стратегічної угоди про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європол).

Як повідомлялось, під час саміту Україна – ЄС планується обговорити широкий спектр питань взаємодії нашої країни з Європейським Союзом у контексті перспектив повномасштабної інтеграції України до Євросоюзу.

Як повідомляв офіційний сайт Президента, важливою рисою цьогорічного саміту є те, що це буде перший захід високого рівня за участю ЄС після набуття чинності Лісабонського договору (1 грудня).

Порядок денний саміту включатиме питання:

взаємодії України і ЄС у подоланні глобальних викликів, таких як світова фінансово-економічна криза, енергетична безпека, зміна клімату;

розвитку подій у Європейському Союзі та Україні;

переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

співробітництва у сфері спільної зовнішньої і безпекової політики, торговельно-економічна співпраця, включаючи переговори про створення зони вільної торгівлі.

На сьогодні найбільш актуальним питанням порядку денного відносин Україна – ЄС є опрацювання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на заміну чинної Угоди про партнерство і співробітництво.