Тимошенко зустрінеться з Трійкою ЄС
11:57, 04 грудня 2009Новини ЄС
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Європейці прибули на саміт з Україною
Київ. 4 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні проведе зустріч з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.
Зустріч має відбутися у другій половині дня.
Сьогодні у Києві, у Секретаріаті Президента, відбувається саміт Україна – ЄС.
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