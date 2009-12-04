Тимошенко зустрінеться з Трійкою ЄС

Київ. 4 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні проведе зустріч з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Зустріч має відбутися у другій половині дня.

Сьогодні у Києві, у Секретаріаті Президента, відбувається саміт Україна – ЄС.