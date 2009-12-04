Україна покаладає сподівання на Лісабонську угоду

Київ. 4 грудня. УНІАН. Україна покладає великі сподівання на Лісабонську угоду сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на пленарному засіданні cаміту Україна – Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, він назвав успішним і результативним головування Швеції у Європейському Союзі.

Головування “набуло справжніх історичних рис. Я маю на увазі завершення реформування Європейського Союзу і прийняття Лісабонського договору, на який ми дивимось з оптимізмом і великою українською надією”, - наголосив Президент.