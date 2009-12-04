Україна покаладає сподівання на Лісабонську угоду
12:16, 04 грудня 2009Новини ЄС
0 0
Ющенко відкрив саміт Україна-ЄС
Київ. 4 грудня. УНІАН. Україна покладає великі сподівання на Лісабонську угоду сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на пленарному засіданні cаміту Україна – Європейський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН, він назвав успішним і результативним головування Швеції у Європейському Союзі.
Головування “набуло справжніх історичних рис. Я маю на увазі завершення реформування Європейського Союзу і прийняття Лісабонського договору, на який ми дивимось з оптимізмом і великою українською надією”, - наголосив Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter