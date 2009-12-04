Баррозу сподівається завершити переговори з Україною в 2010 році

Київ. 4 грудня. УНІАН. Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподівається, що Україна та Європейський Союз зможуть завершити переговори про укладення Угоди про асоціацію протягом 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на XIII саміті Україна-ЄС, який відбувається у Києві.

«Ми сподіваємось, що зможемо завершити дуже амбіційну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС протягом 2010 року», - сказав голова Єврокомісії.

Він зазначив, що ЄС вітає прогрес у співпраці з Україною у різних сферах, зокрема, авіаційній, сфері торгівлі, енергетики, науки і технологій.

Разом з тим, Ж.БАРРОЗУ сказав, що Україні і Євросоюзу ще багато треба зробити, якщо вони хочуть реалізувати усі амбіції двостороннього партнерства.