Баррозу сподівається, що в Україні пройдуть чесні вибори

Київ. 4 грудня. УНІАН. Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподівається на те, що вибори Президента України будуть проведені демократично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на XIII саміті Україна-ЄС, що проходить сьогодні у Києві.

За словами Ж.БАРРОЗУ, у наступні місяці перед Україною постане ціла низка складних питань, “і те, як ви на них дасте відповідь, теж певною мірою визначатиме порядок денний протягом наступних років”.

Як сказав голова Єврокомісії, з наближенням до дня виборів є необхідність збереження політичної і економічної стабільності. Він додав, що у Європі вже звикли, що вибори в Україні відбуваються відповідно до міжнародних стандартів, і дуже важливо для України, для її майбутнього, щоб це повторилося в січні.

«Я впевнений, що, власне, так і буде», - додав Ж.БАРРОЗУ.