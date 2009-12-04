Баррозу критикує Україну за недостатність реформ

Київ. 4 грудня. УНІАН. Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на XIII саміті Україна-ЄС, що проходить сьогодні у Києві.

За його словами, після президентських виборів Україні буде необхідно проводити важливі і серйозні дії щодо реформ.

«Я буду чесно з вами Розмовляти, пане Президент. Досить часто нам здається, що обов’язки щодо реформ тільки почасти виконуються. Зобов’язання щодо реформ і слова не завжди супроводжуються діями», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він наголосив, що реформи – це єдиний шлях досягнення стабільності і добробуту України, а також поглиблення відносин з Європейським Союзом.