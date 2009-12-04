Інструктори НАТО підготували вже 180 тис. афганських правоохоронців

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Інструктори країн-членів НАТО та партнерів підготували 180 тис. бійців афганських сил безпек, і планують посилити цю роботу в 2010 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН на прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО з міністрами інших країн, що беруть участь у місії НАТО в Афганістані.

“Починаючи з наступного року ми просуватимемося далі у питанні передачі відповідальності, як ми вже почали роботи це цього року, підготувавши 180 тис. бійців афганських сил безпеки”, - сказав Генсек НАТО.

Він наголосив, що у ході сьогоднішнього засідання країни-учасниці миротворчої операції підкреслили, що головною стратегією НАТО та партнерів в НАТО стане стратегія передачі відповідальності.

“Ми не залишимо Афганістан терористам, цього не станеться”, - наголосив Генсек НАТО.

Він також зазначив, що у ході сьогоднішнього засідання ряд країн заявили про намір збільшити свою присутність в Афганістані наступного року. Разом з тим, А. Фог РАСМУССЕН відмовився називати конкретні цифри, зазначивши, що вони стануть відомими наступного тижня.

Генсек НАТО також наголосив на готовності міжнародної спільноти допомагати Афганістану долати економічні та соціальні складнощі, зазначивши при цьому, що тут багато що залежатиме від громадян Афганістану.