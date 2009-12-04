Ющенко обіцяє Європі чесні вибори

Київ. 4 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив Європейський Союз у забезпеченні проведення чесних і демократичних президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення пленарного засідання 13-го саміту Україна - ЄС.

«Я засвідчив своїм колегам, що передвиборча кампанія проходить демократично, законно. Я засвідчив, що Україна, як політичні сили, так і суспільство, не має того протистояння і агресивності, які ще були декілька років тому», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО відзначив більшу толерантність українського суспільства. «Я думаю, це є свідчення нашої європейськості», - підкреслив він.

За словами Президента, останні роки засвідчили існування в Україні демократичних принципів формування влади.