Україна хоче провести саміт Східного партнерства у себе

Київ. 4 грудня. УНІАН. Українська сторона пропонує провести наступний саміт Ініціативи ЄС «Східне партнерство» в Україні у першій половині 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення пленарного засідання 13-го саміту Україна - Європейський Союз.

За його словами, сьогодні «Східному партнерству» приділялось дуже багато уваги. Йшлося про наповнення ініціативи конкретними проектами.

«Ми почали зближення позицій по ряду регіональних проектів, як на двосторонній основі Україна – ЄС, так і на основі проектів зближення з членами “Східного партнерства”, зокрема, нашими сусідами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, у Спільній заяві України і ЄС, яка була ухвалена під час саміту Україна – ЄС, зазначається, що лідери України та Євросоюзу висловили свою повну відданість «Східному партнерству», започаткованому 7 травня 2009 року у Празі.

«У цьому зв`язку лідери очікують на майбутню зустріч міністрів закордонних справ ЄС та країн-учасниць ініціативи 8 грудня у Брюсселі та привітали взаємні зусилля з метою надати «Східному партнерству» практичного значення. Вони відзначили, що «Східне партнерство» доповнює та робить внесок в існуючі двосторонні відносини», - йдеться у заяві.

Лідери наголосили на своєму прагненні, щоб «Східне партнерство» здійснило внесок у справу політичної асоціації та економічної інтеграції. З цією метою вони погодилися, що «Східне партнерство» повинно створити нові механізми співпраці, у тому числі в рамках програм Всебічного інституційного будівництва, які зараз готуються.

Лідери закликали Єврокомісію дотримуватися амбіційного підходу до підготовки майбутніх проектів у рамках двостороннього та багатостороннього вимірів «Східного партнерства», належною мірою враховуючи пропозиції держав-партнерів.

Заохочені нещодавно укладеним Меморандумом про взаєморозуміння щодо започаткування Діалогу з регіональної політики та розвитку регіонального співробітництва, а також Спільною ініціативою ЄС щодо Криму, лідери привітали тісніше практичне співробітництво між ЄС та регіонами України.

Вони підкреслили важливість моделювання такого регіонального співробітництва на основі принципів політики ЄС у сфері вирівнювання регіонального розвитку, як це передбачено «Східним партнерством». Вони також висловили надію, що Спільна ініціатива ЄС щодо співпраці у Криму стане важливим внеском до сталого регіонального розвитку. Сторони дали високу оцінку продовженню позитивного співробітництва з Місією ЄС з питань допомоги на українсько-молдовському кордоні та привітали продовження мандату місії до 2011 року.

Також лідери виділили зусилля обох сторін з метою заохочення тісніших зв`язків між ЄС і Білоруссю та погодилися з необхідністю підтримувати демократичний розвиток у Білорусі. Вони привітали тісне практичне співробітництво між Україною та Білоруссю у контексті «Східного партнерства».

Сторони наголосили на потребі продовження зусиль з метою відновлення переговорів у форматі «5+2», які мають сприяти досягненню мирного та сталого врегулювання Придністровського конфлікту у Республіці Молдова.