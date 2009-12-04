НАДО дало ПДЧ Чорногорії

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. НАТО вирішило запросити до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) Чорногорію і пообіцяти ПДЧ Боснії та Герцеговині за виконання ряду умов.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Я вітаю Чорногорію з прогресом”, - сказав він.

Говорячи про рішення щодо Боснії та Герцеговини, Генсек НАТО зазначив, що ця країна також досягла значного прогресу, однак багато що залишається зробити.

“Ми хочемо бачити Боснію та Герцеговину у ПДЧ, в НАТО, ми розуміємо важливість цієї країни”, - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

“Я хочу надіслати чіткий сигнал народу і політикам Боснії та Герцеговини: сьогоднішнім рішенням ми продемонстрували довіру до вас і тепер сподіваємося на те, що ви реалізуєте цю довіру в подальший розвиток суспільства”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні нинішнього засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Чорногорія і Боснія та Герцеговина подали заявки на приєднання до ПДЧ.