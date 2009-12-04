Україна забезпечить транзит газу до Європи

Київ. 4 грудня. УНІАН. Україна забезпечить транзит російського газу до країн Європейського Союху і сподівається на підтримку ЄС у питанні організації ринкових засад у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення пленарного засідання 13-го саміту Україна - ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, проблема не в технічних можливостях України прокачувати російський газ. Він підкреслив, що країна технічно здатна прокачувати удвічі більше.

Він наголосив, що йдеться про економічні засади організації газового ринку. «Ринок потребує удосконалення, він архаїчний», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Ми ще і ще раз закликаємо разом підійти до проблем організації газового ринку», - зауважив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна щорічно закачує у свої газові сховища 25 млрд. кубометрів газу для того, аби у пік похолодання взимку забезпечити поставки газу до Європи, і на це витрачає власні кошти в обсязі 7 млрд. доларів. «Це не є тільки наша проблема», - зауважив він, висловивши здивування, чому сьогодні це лягає на плечі лише України.

«Це прикладна економіка. Тут не повинно бути ніякої політики: ми не у змозі як країна кожний рік 7 млрд. витрачати коштів для того, аби закачати газ для європейського споживача. Ми повинні знайти якийсь компроміс», - зауважив В.ЮЩЕНКО і закликав до професійної розмови щодо цього питання.

Водночас він вкотре запевнив, що Україна гарантує безперебійне постачання газу до Європи.

«Ми хочемо бути партнерами – стабільними партнерами, і тому ніколи не ініціюватимемо процес, який би ускладнив будь-яку поставку газу, у тому числі у сезоні 2010 року, до ЄС. Я прошу прийняти це як гарантію», - наголосив Президент.