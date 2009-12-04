НАТО вітає Україну та Грузією з річними національними програмами

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн НАТО привітали завершення розробки Україною та Грузією річних національних програм.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у фінальній заяві засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

“Міністри зазначили, що безвідносно щодо майбутнього рішення про План дій щодо членства (ПДЧ) реалізація річних національних програм допоможе Україні та Грузії у просуванні реформ”, - йдеться у документі.

“Ми вітаємо обидві країни із завершенням розробки перших національних річних програм та початок їх імплементації, визнаючи зусилля країн в цьому напрямку”, - продовжується у заяві.

Міністри заявили, що максимізують свої поради, допомогу та підтримку у реформах в Україні та Грузії у рамках Комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО.