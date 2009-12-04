ЄС підтримує бажання України підійти поближче
15:59, 04 грудня 2009Новини ЄС
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Україна - важливий партнер
Київ. 4 грудня. УНІАН. Європейський Союз висловлює підтримку Україні стосовно досягнення більш тісних зв’язків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві після завершення саміту Україна-ЄС сказав голова Європейської ради, прем’єр-міністр Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ.
Він зазначив, що сьогодні сторони провели цікаві і змістовні переговори. За їхніми результатами голова Європейської ради зазначив, що Україна є важливим партнером для Євросоюзу.
«Ми висловлюємо нашу підтримку прагненням України стосовно досягнення більш тісних відносин з Європейським Союзом», - сказав він.
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