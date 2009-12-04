НАТО залишає двері відкритими

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО підтвердили політику “відкритих дверей”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у фінальній заяві засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

“Відповідно до статті 10 Вашингтонської угоди, двері НАТО залишаться відкритими для всіх європейських демократій, які поділяють цінності нашого Альянсу, які бажають і здатні взяти на себе відповідальність і зобов’язання членства, і чиє приєднання може сприяти спільній безпеці та стабільності”, - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 грудня у Брюсселі проходило засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.