ЄС закликає Україну відновити співпрацю з МВФ

Київ. 4 грудня. УНІАН. Європейський Союз закликає Україну здійснити необхідні кроки для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві за підсумками саміту Україна-ЄС сказав голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Він зазначив, що соціально-економічна криза вдарила по всіх країнах Європи, однак її вплив на Україну був особливо серйозним.

Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що підтримка МВФ є дуже важливою частиною допомоги з боку Євросоюзу для стабілізації української економіки.

«Для того, щоб не відкладати надання такої допомоги, важливо, щоб Україна зробила кроки, аби співпраця з МВФ була відновлена. Важливо, щоб усі керівники України зійшлися разом для вирішення цього питання», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол. Загалом, з 2008 року Україна отримала три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення спеціальних стандартів 30 жовтня, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ 7 листопада, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановано на січень 2010 року.

Разом з тим 9 листопада Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.