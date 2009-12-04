Ющенко обіцяє курс на євроінтеграцію і після виборів

Київ. 4 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що курс України на європейську інтеграцію продовжиться і після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення саміту Україна - Європейський Союз.

«Я єврооптиміст», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що президентські вибори 17 січня 2010 року будуть своєрідним референдумом щодо політики інтеграції України до Євросоюзу.

«На моє глибоке переконання, Україна ніколи так близько не була до відповіді щодо продовження курсу європейської інтеграції, як на виборах січня 2010 року. З іншого боку, я хотів би підкреслити, що Україна ніколи так близько не була до межі, коли такого роду політика була повністю піддана ревізії», - зауважив він.

За словами Президента, на поточних виборах іде змагання двох концепцій. Одна з них – «ми повинні йти додому, у Європу», інша – повернутися назад і жити вчорашнім днем, сказав він. «І за цим стоять провідні мої конкуренти». – додав В.ЮЩЕНКО. «Непростий тест для українського суспільства, - зауважив Президент. Буде велика поразка, якщо не переможе демократія і європейській вибір».

При цьому В.ЮЩЕНКО констатував, що настрої українського суспільства щодо євроінтеграції є оптимістичними. Так, більше 70% українців висловлюються за євроінтеграцію.

«Для нас головне сьогодні - зберегти внутрішньополітичну стабільність і забезпечити проведення відкритих, чесних і законних виборів», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що процес євроінтеграції України не можна розцінювати як односторонній процес. «Це рух двосторонній, це вигода і для України, і для ЄС», - сказав Президент, підкресливши, що всі виграють від узгодженої політики, у тому числі у сфері безпеки, енергетичного ринку тощо.